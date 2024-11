Gli appuntamenti di settembre al centro Visita del Parco Nazionale d’Aspromonte di Gerace

Al centro Visita del Parco Nazionale d’Aspromonte di Gerace (RC), gestito dalla Cooperativa “Le Pleiadi”, venerdì 11 settembre dalle ore 20.30, appuntamento con l’ultimo laboratorio del gusto a cura di Slow Food per approfondire la conoscenza dell’Oliva Geracese e delle sue straordinarie potenzialità. Oltre a degustare i prodotti a base della coltivar autoctono aspromontana, sarà possibile conoscere i produttori e il nuovo progetto della Comunità del Cibo che la Condotta Slow Food Locride ha in serbo per la cultura del Cibo geracese.

Domenica 13 settembre si concludono le attività del Centro Visita di Gerace con una escursione naturalistica alla Scialata nel territorio aspromontano ai piedi del Monte Limina. Appuntamento alle ore 9.30 davanti la Villa il Naniglio di Gioiosa Jonica e rientro per le ore 16.00 con colazione a sacco con i prodotti del paniere del Parco Nazionale d’Aspromonte. A guidare l’escursione la Guida Ufficiale del Parco Sabine Ment.

Le attività organizzate nel Centro Visita del Parco di Gerace, rientrano nel più ampio progetto di promozione e valorizzazione del territorio messo in campo dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte nell’ambito di “Expo e Territori” e inserite in una programmazione circolare che, nei fatti, accendi i riflettori sul patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico di una montagna che ha tantissimo da raccontare.