Gli atleti reggini alla 1° Tappa del Trofeo delle Province 2015

La rappresentativa provinciale maschile e femminile parteciperà, domenica 15 marzo, alla prima tappa delTrofeo delle Province 2015 in programma a San Giovanni in Fiore (CS).

Organizzato dal Comitato regionale Fipav Calabria, di concerto con i Comitati provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia ed il Centro Qualificazione Regionale, il TROFEO prevede tre tappe (15 marzo, 2 aprile, 15 aprile) e la finale (25 aprile) che permetteranno una migliore qualificazione delle ragazze e dei ragazzi ed un lavoro più completo ai selezionatori provinciali.

“Il Trofeo delle Province – dichiara Domenico Panuccio, presidente del Comitato provinciale Fipav di Reggio Calabria – è un evento importantissimo perché consente ai migliori atleti calabresi di incontrarsi, conoscersi, misurarsi e crescere assieme. Ovviamente – prosegue il presidente – l’aspetto sportivo è rilevante ma non è l’unico. Il coinvolgimento dei Comitati provinciali e delle società sportive, rendendo itinerante il torneo, favorisce nuovi rapporti tra gli addetti ai lavori e il consolidamento di quelli esistenti, l’arricchimento reciproco in termini di esperienza, capacità organizzative, conoscenze e nuove tecniche di allenamento. Sono certo – conclude Panuccio – che i nostri ragazzi affronteranno questo impegno con la massima attenzione, a loro auguro di trascorrere una sana giornata di sport, ricca di tanto divertimento”.

Rappresentativa maschile: Artuso Francesco (Mymamy Volley RC), Bambace Lorenzo (Mymamy Volley RC); Corito Antonino (Mymamy Volley RC), Desantis Marco (A. D. Pol. S. Nicola Palmi), Minniti Lorenzo (Mymamy Volley RC), Modafferi Giuseppe (ASD New Fides Volley Campo Calabro), Neri Marco (Mymamy Volley RC), Puntorieri Luca (Mymamy Volley RC),Puntorieri Simone (Mymamy Volley RC), Smorto Pietro (ASD Luck Volley RC), Veramo Giacono (Pallavolo Jolly Cinquefrondi).

Rappresentativa femminile: Cherepova Nicol Atanas (Asd Volley Piana,) Cozzucoli Silvia (Mymamy Volley Rc), Crogliano Anna (Mymamy Volley Rc), Furci Giuseppina Alessia (New Fides Volley Campo Calabro), Giardiniere Chiara (Mymamy Volley Rc), Greco Martina (Digem Volley M.Na Gioiosa Ionica), Morabito Immacolata Giulia (New Fides Volley Campo Calabro), Mucciola Fabbiana (Mymamy Volley Rc), Panetta Maria Laura (Digem Volley Marinagioiosa), Polimeni Beatrice (A.S.D. Futura Volley), Pugliese Giulia (Digem Volley Marinagioiosa), Sapone Martina (Mymamy Volley Rc), Verduci Elisa (Volley Cenide).