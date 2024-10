Gol, talento, lampi di classe. Se non c’è Menez… si vede

Fondamentale la presenza in campo del campione francese

Fuori Menez, dentro Lafferty. Cambia totalmente il modo di giocare della Reggina nel match contro il Pordenone. Niente più fraseggi, pochissime triangolazioni in spazi stretti, molti più palloni aerei per agevolare le giocate dell’irlandese e quelle di Denis.

Nonostante il cambio, la squadra amaranto ha fatto un ottimo primo tempo, giocando comunque un calcio piacevole, trovando il gol per come piace al tecnico Toscano. Traversone dalla destra, straordinario assist di Bellomo e chiusura dell’esterno dalla parte opposta, ancora una volta Liotti. In quel primo tempo dove una giocata di testa di Denis aveva messo Bianchi nelle condizioni di poter raddoppiare, ma il suo tiro è finito di poco a lato.

Ma è fin troppo evidente che la presenza in campo di Menez modifica ed anche di molto atteggiamento ed imprevedibilità, oltre a richiamare sullo stesso talento francese, le attenzioni degli avversari. Per questo motivo tutti sperano di rivedere Menez in campo il prima possibile.