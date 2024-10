L’analisi: Reggina quattro volte in vantaggio, solo una vittoria

Reggina ancora imbattuta dopo quattro giornate di campionato. Il calcio ti toglie e ti concede e così, dopo il pareggio beffa subìto in trasferta contro l’Entella al termine di un match dominato e tante occasioni sprecate, con il Pordenone è stata una conclusione di Folorunsho, deviata e finita in rete, a consegnare agli amaranto il 2-2 finale.

La curiosità che sta caratterizzando la compagine di mister Toscano in questo avvio di stagione, è la capacità di essere padrona del match per lunghi tratti, passare in vantaggio e poi fare una certa fatica a mantenerlo, a prescindere dagli episodi. A Salerno la perla di Menez solo per qualche minuto ha fatto pensare ad un successo poi sfumato, contro l’Entella abbiamo già detto, con il Pordenone, addirittura, dopo la rete di Liotti ed il raddoppio clamorosamente fallito da Bianchi, la Reggina si è ritrovata sotto per poi arrivare al pareggio.

L’unica eccezione di questo percorso è rappresentata dal successo interno con il Pescara dove, alla prima rete del solito Liotti, hanno fatto seguito la doppietta per l’esterno ed il gol di Menez.

Sarà anche su questi aspetti che si soffermerà l’analisi del tecnico Toscano con i suoi ragazzi e quindi la difficoltà del momento dettata dalla gestione del risultato, l’incapacità di chiudere gli incontri una volta in vantaggio, oltre a determinate situazioni di gioco che, per esempio, nella sfida contro il Pordenone, hanno portato la Reggina a soffrire come mai era successo in questo avvio di campionato.