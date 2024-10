GoldOliva, grande successo per ‘Aladdin’. Il nuovo talento del rap, sceglie Reggio (e un reggino) per i suoi prossimi lavori

Oltre 16 mila visualizzazioni in poco meno di tre giorni. Non male per un’artista emergente che si affaccia nel mondo della musica rap.

“I numeri sono destinati a crescere e non di poco – assicura il suo manager Cesare Falcone, originario di Reggio Calabria – Il nuovo video ‘Aladdin’ (Prod. WillyW!lz – Studio di produzione musicale – AIN music) di GoldOliva, nuovo talento del rap, icona di stile su Instagram, sta facendo impazzire importanti rapper di fama nazionale ed internazionale che intendono portare avanti diverse collaborazioni”.

Padre italiano, madre ghanese, GoldOliva ha vissuto l’infanzia in giro per l’Europa per poi scegliere la Scozia. Lì trascorre oltre dieci anni. Dopo aver sfilato sulle migliori passerelle scozzesi, preferisce spostarsi in Italia per rimettersi in gioco e vivere una nuova esperienza nella capitale della moda.

“Ci siamo incontrati per caso e conosciuti a Milano all’inizio di aprile. Abbiamo subito deciso, insieme all’amico William, di intraprendere un ambizioso progetto – continua Cesare Falcone – Così nel giro di pochi giorni abbiamo creato una nuova etichetta discografica studiata e ‘cucita’ apposta per lui”.

Da sempre appassionato di musica rap, GoldOliva, dall’incontro con Cesare Falcone, ha ‘scoperto’ il talento per la musica.

“Messo da parte il progetto ‘Aladdin’ che sta già riscuotendo enorme successo, stiamo lavorando adesso ad una nuova canzone che uscirà subito dopo l’estate ed abbiamo scelto di girare il videoclip a Reggio Calabria. Vogliamo ‘catturare’ nei prossimi video le bellezze del nostro territorio esaltando i posti più belli cercando di valorizzare allo stesso tempo l’unicità di GoldOliva”.

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=fMWOZL1-aKs&feature=youtu.be