Goletta Verde arriva a Palmi: si parla di depurazione e abusivismo

Goletta Verde arriva a Palmi (RC), dal 21 al 23 luglio, per l’8° tappa del suo viaggio. La storica campagna di Legambiente, in difesa delle acque e delle coste italiane, porterà in primo piano nella tappa calabrese il tema della qualità delle acque e la lotta all’abusivismo edilizio. Diversi gli appuntamenti in programma che prenderanno il via domenica 21 alle ore 17.00, presso Hotel South Paradise, con i laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Il 22 luglio si proseguirà, alle ore 21.00, presso la Villa comunale di Palmi dove si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Lotta all’abusivismo edilizio: una priorità per l’Italia”

La mattina di martedì 23 luglio sarà dedicata alla conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste Calabre. Appuntamento alle 10.30 presso il Costa Viola Yacht Club sul Lungomare Costa Viola di Palmi.

“Nella tappa calabrese di Goletta Verde approfondiremo alcune delle tematiche connesse alla tutela del mare, delle spiagge e delle coste, attraverso il monitoraggio della qualità delle acque e la battaglia contro l’inadeguata depurazione e gli scarichi illegali – dichiara Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria. Abbiamo, inoltre, dedicato un incontro pubblico all’abusivismo edilizio che riteniamo un tema prioritario per la Calabria e per l’intero Paese poichè deturpa luoghi di grandissima bellezza e pregiudica l’economia regionale. Proteggere l’ambiente, in maniera rigorosa ed incisiva, attraverso una strategia ampia che tenga conto dell’interconnessione tra le varie lotte ambientali, deve essere una priorità per la nostra Regione”.

Giunta alla 38esima edizione, Goletta Verde ha come partner principali ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia. Info su: https://golettaverde.legambiente.it/

PROGRAMMA GOLETTA VERDE A PALMI

21 luglio

ore 17,00 | presso il lido dell’Hotel South Paradise, via Domenico Topa 158 Palmi

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali.

22 luglio

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali.

ore 21,00 | Presso la Villa Comunale di Palmi

Incontro pubblico: “Lotta all’abusivismo edilizio: una priorità per l’Italia” organizzato in collaborazione con il Comune di Palmi