GOM di Reggio ‘Covid free’: buon risultato, ma l’emergenza non è finita – FOTO

Non ci sono più pazienti Covid al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Dopo mesi di paura, incertezza e tanto lavoro finalmente una bella notizia. Un traguardo che il 9 marzo sembrava praticamente irraggiungibile e che, oggi, a distanza di quasi 3 mesi è finalmente divenuto realtà.

Leggi anche

Infermieri, medici, dirigenti si sono riuniti per qualche minuto di condivisione. Un obiettivo raggiunto grazie soprattutto al lavoro di squadra ed alla professionalità che l’ospedale di Reggio Calabria ha dimostrato durante questa pandemia.

È necessario però ricordare che l’emergenza non è terminata. Nonostante questa breve parentesi di speranza, anche il GOM invita la cittadinanza alla prudenza. Nella nostra città, così come in tutta la Penisola e nel mondo, il Covid è ancora presente e lo sarà fin quando non verrà trovato un vaccino. Le foto, inviateci da un infermiere del nosocomio reggino, mostrano la breve pausa che i nostri ‘angeli’ si sono concessi per celebrare la piccola vittoria raggiunta.

“No covid, si party” recita così la scritta tracciata su di una torta, un’altra ancora riporta invece la bandiera italiana con la dicitura “Grazie Malattie Infettive“.

Leggi anche

*Foto di Francesco Anoldo