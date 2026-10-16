GOM di Reggio, conferiti gli incarichi di funzione dopo oltre quattordici anni

Un traguardo storico per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che, dopo oltre 14 anni di attesa, ha conferito gli incarichi di funzione organizzativa e professionale. Ciò comporta che le Unità Operative avranno finalmente figure di coordinamento riconosciute e autorevoli.

Il Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, questa mattina ha voluto incontrare i vincitori degli incarichi per augurare loro buon lavoro e soprattutto per tracciare la rotta dell’importante percorso che li attende.

GOM di Reggio Calabria, Frittelli: “Un punto di partenza, non di arrivo”

“Sono molto felice e, permettetemi di dirlo, anche commossa – ha affermato la dott.ssa Frittelli –. È la terza azienda in cui porto a termine una procedura di assegnazione degli incarichi di coordinamento, ma in questo caso la soddisfazione è, se possibile, ancora più grande perché so bene quanto lunga sia stata l’attesa e quanto importante sia per questa Azienda il traguardo che abbiamo raggiunto. Nondimeno, sappiate che questo non è affatto un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.

La Commissaria Straordinaria ha poi ringraziato tutto il Dipartimento Amministrativo, diretto dal dott. Araniti, gli uffici del personale e, in particolare, il Dott. Giuseppe Gargiulo e le due responsabili della procedura che si sono impegnati “anima e corpo” per portare a termine l’immenso lavoro, la dott.ssa Alessandra Gambel e la dott.ssa Marika Sciarrone. Un ringraziamento particolare è stato formulato anche per le Commissioni. Serietà, dedizione e trasparenza hanno dato vita, sebbene in tempi lunghi, necessari ad assicurare il massimo rigore nei controlli, a una procedura che oggi porta il G.O.M. ad una configurazione organizzativa moderna e più vicina al paziente.

Rivolgendosi di nuovo ai vincitori degli incarichi, la dott.ssa Frittelli ha spiegato:

“Occorre camminare insieme, vestirsi di un’autorevolezza che non si può che conquistare sul campo e creare sinergia con la dirigenza medica. Governare – ha aggiunto – è mettersi nei panni dell’altro, rinunciare a qualcosa per favorire un percorso collettivo. Vi faccio i complimenti – ha concluso – e vi ringrazio in anticipo per lo sforzo che dovrete fare. Sentitevi addosso tutta la responsabilità del ruolo che avete assunto, in qualità di coordinatori nell’unico ospedale hub della provincia che serve migliaia di persone. Dimostrate di esservelo meritato!”.

Formazione e nuove responsabilità per i coordinatori del GOM

La Commissaria ha infine illustrato il percorso formativo destinato agli incaricati (formazione sanitaria, soft skills, sicurezza sui luoghi di lavoro, familiarità con gli applicativi aziendali) sottolineando quanto sia importante per l’Azienda dotarli di una solida “cassetta degli attrezzi”.

Il Sistema degli incarichi è previsto e regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Sanità e costituisce un riconoscimento di natura economica – a fronte di una maggiore responsabilità e impegno – per i dipendenti che lo conseguono. Inoltre, gli incarichi rappresentano un’opportunità di crescita per i lavoratori e un impulso alla produttività per le Unità Organizzative. Questi sono stati conferiti attraverso procedure selettive trasparenti e imparziali che hanno visto la loro conclusione proprio in questi giorni.

Il G.O.M. di Reggio Calabria è arrivato alla definizione degli avvisi di selezione dopo serrate e produttive interlocuzioni tra la Delegazione trattante di parte pubblica, presieduta dal Dott. Gargiulo (Direttore della U.O.C. Affari Generali del G.O.M.) con le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U. aziendali, a cui vanno i ringraziamenti della Direzione per la proficua collaborazione e per aver apportato significative migliorie al quadro iniziale.

Costarella: “Il vostro compito è portare soluzioni ai problemi”

Si è unito ai complimenti e agli auguri anche il Direttore Sanitario Aziendale f.f. dr. Salvatore Costarella, il quale ha sottolineato come la mission del G.O.M., e in generale della Sanità pubblica, sia quella di curare le persone nella loro interezza, specificando che non bisogna trattare solo la patologia, ma farsi carico anche del benessere psichico dei pazienti e dei loro familiari. Il Direttore Sanitario ha raccomandato comprensione ed empatia, esortando a creare convergenza e non opposizione.

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“Il vostro ‘attrezzo’ più importante sarà il martello per abbattere i muri. La Direzione non si aspetta che voi individuiate i problemi, di questo sono capaci tutti. Voi avete il compito di portare le soluzioni a quei problemi”.

Ha concluso il giro degli interventi il Direttore della U.O.C. Direzione Medica di Presidio, dott. Matteo Galletta, che è stato anche Presidente della Commissione per il conferimento degli incarichi. Il dott. Galletta ha espresso la massima disponibilità a dare supporto ai nuovi coordinatori, unendosi infine agli auguri di buon lavoro.