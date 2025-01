Leucemia plasmacellulare: il GOM di Reggio brilla negli USA

Nuovo riconoscimento per il Laboratorio Analisi del GOM di Reggio Calabria: premiato all’Annual Meeting ASH in California

Il Laboratorio Analisi del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretto dal Dr. Bruno Modafferi, si aggiudica un altro importante riconoscimento: primo posto come “miglior contributo scientifico straniero” nella sezione dedicata alla diagnostica di laboratorio al 66° Annual Meeting and Exposition dell’American Society of Hematology (A.S.H.), tenutosi in California.

Un premio di rilievo internazionale

Il Presidente dell’A.S.H. ha commentato:

“Il Poster – dal titolo LEUCEMIA PLASMACELLULARE: DAL LABORATORIO ALLA CLINICA – ha destato molto interesse vista la complessità diagnostica su sangue venoso periferico della patologia in oggetto. Ad oggi le più moderne terapie agiscono sulla diagnostica precoce data dalla rilevazione su sangue periferico delle plasmacellule.” Con queste parole il Presidente ha motivato la consegna del premio, rinnovando i propri complimenti al gruppo di lavoro.

Un percorso di successi per il Laboratorio Analisi

Il Laboratorio Analisi del G.O.M. di Reggio Calabria aveva già ottenuto un analogo risultato in occasione dei lavori pre-congressuali del 65° American Society of Hematology del 2023. Numerosi i riconoscimenti internazionali ottenuti negli anni di direzione del Dr. Modafferi, tra cui il “Premio Howard Morris 2024” per uno studio svolto in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma, conferito dall’International Society of Blood Transfusion.

Questi traguardi attestano l’alto valore scientifico e la preparazione del personale dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, che porta lustro al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in ambito internazionale.