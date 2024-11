Tecnologia e Tendenza: L’Avvento della Realtà Aumentata con Google Glass

Esplora come Google Glass sta trasformando la realtà aumentata, rendendo l'informazione accessibile con un semplice sguardo

Tecnologia, tendenza, be smart ma soprattutto utility! Queste parole racchiudono il concetto di modernità attuale. Essere informati velocemente e senza sforzi su tutto ciò che ci circonda è ormai essenziale. Basta poco: uno smartphone, un pacchetto dati e sei online, la community è tua!

Tuttavia, anche questa modalità sta diventando superata. La rapidità con cui i nostri gesti quotidiani diventano automatici è sorpassata solo dalla velocità richiesta per restare aggiornati. Prendere il telefono dalla tasca ormai ci rallenta, troppo!

Google Glass: Il Futuro della Realtà Aumentata

Per venirci in aiuto, i geni di Mountain View (Google per i meno ferrati) hanno introdotto il concetto di “realtà aumentata“. Il Google Glass Project rappresenta il passo più piccolo tra un essere umano e un’interfaccia virtuale che ci guida dal mattino alla sera. Immaginatevi: occhiali + Google = wow!

Tutto ciò che ci circonda sarà accessibile tramite un display di pochi centimetri, posizionato su una struttura di materiali compositi a forma di un comune paio di occhiali. Con la qualità di un display da 25 pollici, questi “Glass” ci permetteranno di gestire appuntamenti, foto, video, mappe, app e tutto ciò che desideriamo senza mai distogliere lo sguardo dal display. È la vecchia formula del tutto e subito portata all’estremo!

Oltre al display, la struttura permette di ascoltare audio e musica in MP3 tramite sistema a conduzione ossea, scattare foto con una fotocamera da 5 megapixel e registrare video a 720p. Nel 2013 sono state rilasciate versioni prova per gli sviluppatori, mentre il 2014 ha visto l’arrivo dei Glass nei negozi. Prezzo? 1500$.