Rosarno dona arance e kiwi ai bergamaschi. Gori: ‘Grazie, avete portato il sorriso’

"Non posso che inviarvi una grande grazie per questo gesto di grande sensibilità nei confronti del nostro territorio"

“Vogliamo estendere a tutta la comunità le parole di ringraziamento che ci ha riservato il Sindaco della Città di Bergamo”.

A scriverlo, in un post su Facebook è il sindaco del comune di Rosarno, Giuseppe Idà. Il comune, in provincia di Reggio Calabria, negli scorsi giorni era balzato agli onori di cronaca per un gesto di grande solidarietà. Tonnellate di frutta sono stati, infatti, inviate alle famiglie più colpite dal Covid-19. Ancora una volta, i calabresi hanno mostrato la sensibilità che li contraddistingue.

Il gesto non è passato assolutamente inosservato e, così, è arrivato il ringraziamento da parte del primo cittadino di Bergamo. Giorgio Gori negli ultimi due mesi ha affrontato un’emergenza che, fortunatamente, qui al sud possiamo solo immaginare. Il sindaco della città che ha perso tantissimi abitanti in brevissimo tempo si è fatto carico di tantissime responsabilità per poter, un giorno, ristabilire la normalità.

“È questa la parte della nostra Rosarno di cui siamo orgogliosi e per la quale non smetteremo mai di lavorare”.

