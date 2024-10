Governo Meloni, Nesci(Ecr-Fdi): “Risposte concrete per giovani, donne e Sud”

“In una prospettiva di rilancio dell’occupazione e della crescita economica”- dichiara l’esponente di Fratelli d’Italia Denis Nesci-“si aprono grazie al Governo guidato da Giorgia Meloni nuove opportunità per le assunzioni a tempo indeterminato grazie ai bonus destinati ai giovani, alle donne e alle Zone Economiche Speciali (ZES) fino al 31 dicembre 2025, con l’esenzione dei contributi previdenziali per un periodo di 5 anni”.

Per le assunzioni di persone di età inferiore ai 35 anni, il bonus massimo previsto è di 500 euro al mese, salvo nel caso delle regioni meridionali dove tale importo sale a 650 euro.

Nelle zone del sud, il bonus sarà esteso anche agli over 35 che risultino disoccupati da almeno 24 mesi, mentre per le donne di ogni età l’agevolazione sarà sempre di 650 euro.

“Il successo riscontrato dalla ZES unica e dalla richiesta di bonus per gli investimenti rappresenta” -dichiara il deputato europeo- “un chiaro segnale dell’interesse e della determinazione di una classe imprenditoriale desiderosa di investire nel Mezzogiorno. Il Governo Meloni si conferma vincitore della sfida”,-conclude- “credendo in un Sud competitivo e attrattivo per le imprese e per gli investimenti, proponendo concrete opportunità di lavoro e di crescita anziché ricorrere all’assistenzialismo”.