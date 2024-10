[GRAFICA] Reggina-Bisceglie, la probabile formazione amaranto: Cevoli ne cambia 4

Pronto riscatto. La Reggina di Roberto Cevoli, reduce dal fragoroso ko all’esordio a Trapani, si prepara alla prima sfida interna in campionato della stagione. Gli amaranto troveranno di fronte il Bisceglie, al secondo anno consecutivo in Serie C, reduce da un’estate davvero travagliata ma capace di metter sotto la Vibonese nella prima giornata del girone C.

LE ULTIME – In casa amaranto prima convocazione per Diego Conson. Il neo capitano del sodalizio dello Stretto non ha preso parte alla trasferta di Trapani perché squalificato, ma con i pugliesi si riprenderà il posto da titolare. C’è anche Salandria fra gli uomini a disposizione del tecnico riminese, non Alessio Viola e Peter Zivkov, quest’ultimo fuori per infortunio.

LE SCELTE – Dovrebbero essere quattro le variazioni rispetto all’undici iniziale visto a Trapani. Davanti a Confente, infatti, ci sarà la coppia difensiva titolare, formata appunto da Conson e Redolfi. Sulle fasce, Kirwan a destra e Seminara a sinistra. A centrocampo Zibert dovrebbe scalzare Petermann, poi lotta serratissima fra Marino, Bonetto, Navas e Salandria per i restanti due post. Al momento i primi due sono in vantaggio, ma la tentazione di riproporre l’ex Akragas dal primo minuto è fortissima in Cevoli. Pochi dubbi, invece, in attacco: Sandomenico spedirà Emmausso in panchina, completando il tridente con Tulissi e Maritato.

