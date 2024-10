Gran colpo della Scuola Calcio Francesco Cozza. Arriva un nuovo tecnico, ex Reggina

Un percorso che negli anni ha segnato continui processi di crescita, tanto da consentire oggi alla Scuola Calcio Francesco Cozza di essere tra le prime nel panorama regionale per qualità, professionalità, organizzazione, grazie anche ad un centro sportivo come il Reggio Village, che può essere assolutamente annoverato come uno dei migliori in circolazione per bellezza, logistica, distribuzione dei campi, ampiezza, confort.

E l’insieme di tutti questi aspetti, ha portato soprattutto in questa stagione a dati impressionanti per numero di iscritti, consentendo la composizione di più squadre nelle varie fasce di età e quindi maggiore partecipazione ai vari campionati. Per una società che sul piano organizzativo viaggia quasi come una macchina perfetta, un comparto tecnico che può vantare al suo interno allenatori qualificati, ma soprattutto grandi educatori.

Comparto tecnico che nei mesi scorsi si è irrobustito con l’ingresso di una nuova figura come Salvatore Laiacona, personaggio che nel mondo del settore giovanile non ha bisogno di presentazioni, anche perchè il suo curriculum parla da solo. E da qualche ora un’altra importantissima novità è rappresentata dalla new entry Tonino Martino, l’ex giocatore amaranto, l’uomo del gol vittoria che ha regalato alla Reggina la prima storica promozione in serie A.

Tonino Martino entra a far parte della famiglia dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile come collaboratore tecnico. Superfluo sottolineare quanto possa essere importante il suo contributo per i giovani della Scuola Calcio Francesco Cozza.