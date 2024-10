Grande attesa a Cittanova per il concerto di Fiorella Mannoia

Ha registrato il sold out in soli due giorni, ed è quindi molto facile immaginare l’attesa che c’è per il concerto che Fiorella Mannoia terrà il prossimo 9 aprile al Teatro Gentile di Cittanova. Organizzato dall’associazione Kalomena, che cura la programmazione del Gentile, è un fuori abbonamento che il sodalizio presieduto da Girolamo De Maria ha fortemente voluto come una sorta di omaggio alla città e alla provincia tutta.

Lo stesso presidente, di fronte alle continue richieste di biglietti che, dalla data di annuncio del concerto ancora oggi continuano ad arrivare, ha espresso rammarico, a nome dell’associazione, per non essere riusciti ad accontentare tutti.

Il concerto di Fiorella Mannoia, fresca del secondo posto agguantato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, corona di fatto la rassegna di successo in programma al Gentile, punto di riferimento del comprensorio, curata dall’associazione Kalomena.

Fiorella Mannoia arriverà a Cittanova con il suo “Combattente”, l’album che sta registrando grandissimi consensi, arrivato dopo Fiorella (2014), il doppio Platino che raccoglie i maggiori successi del repertorio della cantante, cover di significativi brani della musica italiana e preziosi duetti, e “A te” (2013), interamente dedicato alle straordinarie canzoni di Lucio Dalla, anch’esso certificato Platino e proposto in tour lo scorso anno.

Caratterizzata dalla sua consueta forza interpretativa, Fiorella Mannoia in ogni concerto, e anche a Crotone, presenterà al pubblico le note del suo ultimo album e i suoi grandi successi, con eleganza, leggerezza e appeal pop. Sul palco sarà accompagnata dalla sua band con Davide Aru alla chitarra, Luca Visigalli al basso, Bruno Zucchetti al pianoforte e alle tastiere Diego Carradin alla batteria e Carlo Di Francesco, direttore artistico del tour, alle percussioni.

Dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che cura l’arrivo in Calabria del tour di Fiorella Mannoia, fanno sapere che ci sono ancora dei biglietti disponibili per la seconda data che l’artista di “Che sia benedetta” terrà in Calabria in queste settimane, il 10 aprile al Palamilone di Crotone. Per le prevendite bisogna fare come sempre riferimento al circuito Ticket One e al circuito Ticket Service Calabria.

