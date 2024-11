Grande attesa per il concerto di Alessandra Amoroso al PalaCalafiore

Sono attesi spettatori da tutta la Calabria per Alessandra Amoroso. La cantante salentina sarà in concerto al PalaCalafiore il prossimo 24 ottobre e già si preannuncia un pubblico delle grandi occasioni quello che la accoglierà in riva allo Stretto. La data, in esclusiva regionale, rientra nel tour “Vivere a colori” che prende il nome dal suo quarto album. Uscito a due anni da “Amore puro”, questo nuovo capitolo è un vero e proprio inno all’amore e alla gioia di vivere dal ritmo coinvolgente, entrato subito nella Top ten Aiplay Italia, mentre il singolo “Comunque andare”, platino, ha superato con il suo videoclip 30 milioni di visualizzazioni.

Risultati importanti, ai quali la brava salentina sembra si sta ormai abituando. Sono infatti oltre 2,4 i milioni di fan che la seguono su Facebook, oltre 945mila i follower su Twitter, e oltre 850mila su Instagram. Che Alessandra Amoroso è amatissima dai “suoi” è confermato anche dai 17 dischi di platino ottenuti nella sua seppur breve carriera, e dal primo posto in classifica come new entry di tutti i suoi album, oltre che dai suoi video che contano qualcosa come più di 150 milioni di views. Così, finalista agli Mtv Music Awards per il titolo Wordwide Act, Alessandra Amoroso vanta anche la pubblicazione di un suo album, quello omonimo, in spagnolo in ben quattordici paesi.