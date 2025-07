Degrado a Reggio, la segnalazione: ‘Via Carrera invasa dai rifiuti, impossibile transitare’ – FOTO

Una nuova segnalazione è giunta oggi alla redazione di CityNow da parte di un cittadino residente nel quartiere di Vito Inferiore, che denuncia l’impraticabilità della via Carrera Seconda fino a via Veglia.

La strada, che conduce verso l’uscita A2 e gli svincoli di via Lia, è interamente coperta da rifiuti ingombranti e maleodoranti.

Foto inviate dal segnalante documentano una situazione di degrado estremo: materassi, mobili dismessi, pneumatici usurati ed elettrodomestici rotti ricoprono la carreggiata, rendendo impossibile il passaggio di veicoli e pedoni.

“Oggi la via Carrera Seconda fino alla via Veglia di Vito Inferiore, uscita A2 svincoli via Lia, non è transitabile essendo totalmente coperta da discariche puzzolenti”.