Reggio, le Guardie Ecozoofile intervengono a Modena: cani in catena, proprietari avvisati

“Siamo venuti a fare un intervento che ha a che fare con maltrattamenti sugli animali. Ci hanno segnalato dei cani, qui sul Viale Laboccetta, e facciamo un semplice controllo. Abbiamo riscontrato alcune cose che non vanno bene, però abbiamo parlato con i proprietari di questi cani e adesso si metteranno in regola. Abbiamo dato delle tempistiche, come prevede la legge”.

Siamo a Modena, quartiere della periferia sud di Reggio Calabria. Ai microfoni di Citynow Concetta Papaianni, presidente territoriale della sezione di Fare Ambiente, riferisce delle attività sul territorio cittadino delle Guardie Ecozoofile.

“Siamo concentrati sui maltrattamenti agli animali come prevede la legge 45 del 2023, che afferma chiaramente che i cani in catena non si devono tenere. Sono state modificate le norme poco prima di luglio: vietate le catene, e tanto meno i box che non sono a norma. I cani devono uscire, devono sgambettare: il benessere degli animali va tutelato. Gli interventi che facciamo a Reggio sono tanti, perché ci chiamano tante persone e ci segnalano che in alcune case i cani sono tenuti male. I cani, quando si prendono si devono subito e immediatamente chippare, e i proprietari devono prendersi le loro responsabilità: quando si prende un animale è per sempre”.