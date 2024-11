Grande attesa per il concerto di Emma al PalaCalafiore

La lunga attesa sta per terminare: manca ormai qualche giorno all’attesissimo concerto di Emma al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Unica data regionale dell’Adesso tour, quella del prossimo 3 ottobre è organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che proprio nella Città dello Stretto proporrà un tris di voci femminili: dopo l’apertura con Emma, infatti, ci saranno il 24 ottobre anche Alessandro Amoroso e il 6 dicembre Elisa.

Il primo appuntamento è però quello di Emma che presenterà anche a Reggio Calabria i suoi brani più famosi, ma anche quelli contenuti in “Adesso”.

Uscito a oltre due anni e mezzo dall’ultimo album di inediti “Schiena”, “Adesso” è una fotografia istantanea di Emma, come una polaroid la racconta per l’esatto momento che sta vivendo ora.

Nell’album Emma è tornata ad essere autrice: la title track “Adesso (Ti voglio bene)” è stata scritta interamente dall’artista, che ha co-firmato altri due brani dell’album: “Per questo paese” e “Il paradiso non esiste”.

I biglietti per il concerto di Emma di lunedì 3 ottobre a Reggio Calabria saranno in vendita in tutti i Ticket Service point della Calabria, suddivisi in tre settori, ai seguenti prezzi: tribuna alta centrale numerata 52,00 euro; tribuna alta laterale numerata 43,00 euro; parterre in piedi 38,00 euro.