Grande attesa per la gara al Granillo. “Banda Scala” contro “I ragazzi dell’88” sarà diretta da Trentalange

Sarà l’ex arbitro internazionale Alfredo Trentalange, direttore di gara dello spareggio tra Reggina e Virescit che si disputò a Perugia il 12 giugno 1988 e che consentì alla Reggina di tornare in serie B, a dirigere la gara di beneficenza tra la “Banda Scala” ed i “Ragazzi dell’88” che si disputerà allo stadio “Oreste Granillo”.

E’ stato Mimmo Praticò a ricevere la conferma della presenza di Trentalange, attualmente responsabile del settore tecnico dell’AIA, per la gara di sabato 27 giugno, ore 18, a Reggio Calabria. La partita è stata presentata nei giorni scorsi in conferenza stampa alla presenza anche dell’ex calciatore amaranto Massimo Mariotto, dello stesso Mimmo Praticò, di Ugo La Camera presidente dell’associazione Leggende Amaranto organizzatrice dell’evento, degli altri componenti l’associazione, i giornalisti Massimo Calabrò e Maurizio Gangemi e del Presidente della Fondazione Hospice Via delle Stelle, Vincenzo Trapani Lombardo.

Il ricavato della vendita dei biglietti (costo € 2,50), tolte le spese, sarà devoluto proprio all’Hospice di Reggio. Fanno parte dell’associazione organizzatrice anche Domenico Vazzana, Paolo Postorino, Leo Mamone, Alfredo Auspici. In questi ultimi giorni prima della gara, cresce l’attesa in città per la sfida del Granillo tra la “Banda Scala” composta dagli ex calciatori della Reggina Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti, Guerra, Catanese, Raggi, Onorato ma anche Dadina, Tovani, Danzè, Visentin, Cotroneo, Garzya, Orlando con Nevio Scala in panchina ed una compagine formata da ex giocatori, tifosi, personalità del mondo dello spettacolo e giornalisti. Aumentano intanto quotidianamente le rivendite dei biglietti, ad oggi sono oltre 50. E’ possibile acquistarli presso:

