Grande Ospedale Metropolitano, i bambini di ematologia festeggiano il Carnevale – FOTO

Anche in ospedale i bambini possono vivere il Carnevale. In ricorrenza del martedì grasso (5 marzo 2019), presso la ludoteca Ail del reparto di Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ed il Leo Club Host “G.S. Porcelli” hanno realizzato una mattinata di festa, con l’obiettivo di portare il divertimento nelle corsie, dove sono ricoverati i bimbi che, diversamente, non avrebbero potuto avere la loro festa in maschera come tutti gli altri.

I bambini, insieme ai loro genitori, hanno accolto con gioia i ragazzi dei due club che, truccati e travestiti, hanno allietato i piccoli degenti, regalando loro qualche ora di puro divertimento.

Ancora una volta “il servire al di sopra di ogni interesse personale” ha fatto la differenza portando un momento di letizia a chi non ce l’ha.

di Domenico Tamiro