Grande partecipazione alla prima Festa ASC “Piccole pesti”

Veramente una stupenda giornata quella di domenica 10 maggio! Festa della mamma e 1^ Festa ASC “Piccole Pesti”. Il Centro Sportivo S. Agata, fin dalla mattina, è stato invaso da grandi e piccini. La maggior parte dei piccoli visitatori ha popolato gli spazi erbosi nei quali, per l’intera giornata, i diversi campetti allestiti a tale scopo avrebbero ospitato le loro gesta calcistiche. Gli adulti convenuti, assiepati lungo il perimetro praticabile delle numerose strutture presenti, hanno potuto assistere a questa coinvolgente kermesse.

Il Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria ha pertanto messo a segno un altro spettacolare colpo, grazie alla crescente competenza affinata anno per anno nell’arco di un quadriennio denso di impegno ed iniziative.

La manifestazione di cui trattasi giunge a conclusione di un anno di grandi soddisfazioni per il Comitato stesso a fronte però di un consistente impegno. I campionati giovanili “Piccole Pesti” ne sono il fiore all’occhiello, diventando ormai il punto di riferimento per tutte le società che compongono il panorama calcistico giovanile della provincia di Reggio Calabria.

Queste le società che hanno animato il campionato 2014-2015 che sta per concludersi:

CALCISTICA SPINELLA

Asd CAMPESE

CICCIO COZZA VALANIDI

CIRCOLO CRUCITTI

GALLINA

HINTEREGGIO

MEDITERRANEO

MELITO GIARE

Asd MIRABELLA

PELLARESE

PRO BAGNARA

PRO LUDIS

REGGINA

REGGIO 2000

VILLESE CALCIO

VIRTUS SALINE

(A tal proposito si rammenta che le premiazioni di tutti i campionati avranno luogo nel mese di giugno grazie alla disponibilità dello sponsor ufficiale “La città dei bambini” di Reggio Cal.)

Ad esse si uniranno, per la stagione 2015-2016, le seguenti società che hanno preso parte alla 1^ Festa ASC “Piccole Pesti”:

Asd ACRI

BERNARDINO CORDOVA

GALLICO CATONA

LUDOS VECCHIA MINIERA

ORATORIO BOVA

SANT’ELIA CONDERA

SOLANO Asd

TAURIANOVA Asd

YOUNG BOYS PALMI

Quanto è avvenuto non avrebbe potuto vedere la luce senza l’entusiasmo del Direttore LAIACONA della Reggina calcio, a cui va la nostra riconoscenza e un immenso grazie, anche per aver scommesso su di noi, dandoci la possibilità di mobilitare 40 squadre ospitate in una struttura meravigliosa.

Sul fare della sera, abbiamo lasciato il centro sportivo certi di aver creato un evento sportivo a misura di “famiglia”. Tanti sono stati difatti i ringraziamenti ricevuti da parte di genitori, dirigenti e mister che ci hanno lasciato con la promessa che nella prossima stagione sportiva ci seguiranno in tutte le nostre iniziative (Campionati Primi Calci, Pulcini, Esordienti, La Festa di Natale ecc. ecc.).

Ci sia consentito infine di annunciare che grazie al gradimento ottenuto, i successi inanellati e il gran lavoro svolto, il brand “Piccole Pesti” sbarcherà su scenari inediti che mai ci saremmo aspettati; assumerà vesti importanti dispiegandosi a livello nazionale grazie all’intervento del Responsabile Nazionale ASC Carlo Mansueto a cui è stato chiesto, come unica contropartita, lo svolgimento della fase finale in riva allo Stretto per la prossima stagione estiva.-

Da sottolineare l’impegno delle varie squadre durante la manifestazione, che ha visto trionfare nella categoria primi calci la Reggina arrivata in finale contro il Pro bagnara e per la categoria pulcini la scuola calcio Bernardino Cordova arrivata in finale contro la Reggina