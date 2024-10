Grande successo al Castello Aragonese per la mostra di Arti Grafiche

Grande partecipazione all’inaugurazione della mostra di Arti Grafiche promossa da Biesse Associazione Culturale Bene Sociale alla scoperta dei nostri talenti.

Annunziato Trapani socio Biesse e artista poliedrico greco calabro con il suo “Silenzio del Filosofo ” Magnificenze Cromatiche protagonista di questo evento al Castello Aragonese. Circa 40 opere esposte nella splendida cornice del Castello Aragonese che sarà visibile al pubblico fino al 30 di novembre, colori , geometrie, vegetazione alcuni degli elementi che caratterizzano le opere dell’artista poeta e profondo conoscitore della lingua, dei costumi e delle tradizioni greco calabre.

Bruna Siviglia Presidente Biesse Afferma -abbiamo voluto fortemente promuovere questa mostra per dare nuove opportunità ai giovani talenti della nostra terra ,offrendo così la possibilità di far conoscere la propria arte ed il proprio talento cultura e ‘impegno sociale sostiene ancora .Bruna Siviglia devono camminare insieme, con questa mostra dell’artista Annunziato Trapani abbiamo voluto valorizzare e dare risalto anche alla nostra area grecanica , con la presenza del Sindaco di Roccaforte Domenico Penna e del Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri Che ha consegnato all ‘artista Annunziato Trapani una targa come eccellenza Roghudese nel campo delle arti. Presente per questo importante evento il Sindaco Della città Metropolitana Giuseppe Falcomata’ che ringraziamo per la sua presenza significativa a sostegno delle realtà virtuose e dei talenti della nostra città , queste le sue parole subito dopo il taglio del nastro.

“Il Castello Aragonese si è trasformato in questi anni in un punto di riferimento per l’arte e la cultura – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – quando l’abbiamo aperto due anni fa l’obiettivo era proprio questo: creare un luogo in grado di generare cultura, confronto, aggregazione. Ed è effettivamente quello che siamo riusciti a realizzare.

Il Castello oggi registra centinaia di accessi ogni giorno e migliaia nelle giornate di punta. Ho partecipato con gioia all’inaugurazione della mostra “Il Silenzio del Filosofo” dell’artista Annunziato Trapani, organizzata dall’Associazione culturale Biesse. Credo sia uno splendido esempio di valorizzazione dell’arte locale, proposta attraverso un connubio di partecipazione che vede il mondo delle associazioni e l’amministrazione comunale fianco a fianco per promuovere la rinascita culturale della città”.

Conclude la Presidente di Biesse oggi il Castello Aragonese vetrina importante per far conoscere la nostra bellezza artistica ma anche umana , ringrazio di cuore la Dott.ssa Grazia Maria Scarcella Responsabile del Castello Aragonese per averci fatto sentire a casa.