Grande successo per la 6^ Coppa ‘Città di Reggio Calabria, auto storiche’

Conclusa con successo la “6^ Coppa Città di Reggio Calabria” organizzata dall’ Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche (Ve.G.A.S.) di Condofuri, con il patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria ed è stata organizzata con la collaborazione dei Comuni di Condofuri, Bianco, Roccella Jonica e Riace.

La manifestazione durata due giorni, ha preso il via dal “Porto Bolaro Shopping Center“ ed ha attraversato la costa Jonica reggina fino a raggiungere Riace, città dei Bronzi. Durante tutto il tragitto e le varie tappe, la lunga carovana di veicoli storici è stata accolta con grande entusiasmo. Consensi sono venuti da tutti gli equipaggi, provenienti prevalentemente dalle varie province calabresi e dalla vicina Sicilia, ma anche dai tanti appassionati che hanno avuto modo di ammirare da vicino i modelli storici di svariate case automobilistiche. Una gioia per i bambini affascinati dalle auto un tempo, un tuffo nel passato e una grande emozione per gli adulti che hanno potuto ammirare le auto della loro giovinezza. Un intreccio tra storia, tradizione motoristica, passione sportiva e amicizia tra i tantissimi partecipanti che hanno anche avuto modo di conoscere ed apprezzare le ricchezze artistiche, culturali ed eno-gastronomiche del nostro territorio.

A conclusione dell’evento consegna premi e riconoscimenti. “E’ stato un successo incredibile, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per l’organizzazione e per la grande partecipazione all’evento. Non possiamo che essere felici e soddisfatti”. Questo il commento euforico di Pasquale Calabrò titolare della “Calabrò Servizi Assicurativi e finanziari” partner ufficiale della 6^ Coppa “Città di Reggio Calabria Auto storiche”