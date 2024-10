Grande successo per la cantante reggina Giusy Battaglia al talent “Tra sogno e realtà” su La5

A portar in alto il nome di Reggio Calabria nel Talent di La5 “Tra sogno e realtà” ci ha pensato Giusy Battaglia. Tra oltre 7000 contendenti ha avuto accesso alla finale a 18 e,

nella prima parte della finale stessa ha battuto la rivale Sofia Minauda. La quindicenne reggina in un’esibizione canora straordinaria ha convinto pienamente i giudici ed il pubblico presente, concretizzando una realtà che sognava da molto tempo.

“Tra sogno e realtà è il nome dello show e per me la realtà e la veco del futuro è Giusy Battaglia” sono state le splendide parole che Silvia Salemi , giudice del Talent, ha speso per la ragazza.

L’ospite d’eccezione e quarto giudice, il coreografo statunitense Bill Goodson è rimasto profondamente colpito dalla ragazza: “una voce che non ha avuto bisogno di alcun effetto speciale aggiuntivo, sul palco sei arrivata dritta al cuore di tutti con la tua voce e con la tua semplicità.”

Giusy ha voluto fare dei ringraziamenti speciali alle persone che l’hanno accompagnata in questo suo percorso, ringraziandoli pubblicamente:

“Voglio innanzitutto ringraziare il produttore Luca Garavelli per questa fantastica opportunità. Sono cresciuta, ho conosciuto persone magnifiche e passato lunghe giornate sulla “scala della speranza” con Fabiana Amstel.

Per ultimo, ma non meno importante vorrei ringraziare il mio maestro di canto Vincenzo Beltempo Fienga per avermi supportato e sopportato sempre!

Vi ringrazio, vi ringrazio davvero.”

La strada di Giusy è ancora tutta in salita, l’esperienza che l’ha vista protagonista sullo schermo è solo il trampolino di lancio di una magnifica artista che con la sua umiltà e voce magica saprà percorrere correndo la strada dell’Arte.