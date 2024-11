Grande successo per la mostra di VisionArte al Castello Aragonese

“Nulla si getta, tutto crea”. Questo il motto che ha animato i ventuno artisti dell’Associazione VisionArte in mostra al Castello Aragonese dal 15 al 21 luglio appena trascorso. Ospite speciale l’Associazione “Più Riciclo Più Solidarietà” di Davoli (CZ), che ha contribuito alla causa esponendo un presepe interamente realizzato con indumenti riciclati, scampoli, nastri e bottoni.

La rassegna ha attirato l’attenzione di moltissimi turisti in visita nella nostra città, ma anche l’attenzione di illustri concittadini- come il dott. Franco Arcidiaco, portavoce del Sindaco.

Entusiasta di questa iniziativa così vicina alla politica comunale volta all’ecosostenibilita’, egli stesso propone al Presidente di VisionArte, Gregorio Procopio, di trasformare questa esposizione in un percorso educativo nelle scuole, in linea con il progetto nazionale di inserire l’educazione ambientale come nuova materia scolastica.

E VisionArte, in ossequio al suo stesso fine sociale, quello di trasmettere attraverso la bellezza dell’Arte i valori più alti della nostra Umanità, ha concluso la rassegna artistica con la visita guidata offerta a un centinaio di bambini provenienti dai centri estivi della città.

I bambini: il patrimonio più grande e imprescindibile, in una visione di ampio respiro, per la tutela della nostra Casa, Madre Terra….e di noi stessi.