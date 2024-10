Grande successo per l’apertura della concessionaria Formula 3 a Reggio Calabria – FOTO

di Laura Maria Tavella – Grande successo ieri sera per l’inaugurazione della nuova concessionaria ufficiale BMW e MINI – Formula 3 – a Reggio Calabria.

Il Gruppo Caselli è partner di BMW Italia e rappresenta il brand di Monaco da oltre 20 anni sul territorio messinese e, da ieri, ha aperto le porte (vendita, assistenza e ricambi) a Reggio Calabria in Via Vecchia Provinciale, 61.

L’apertura della nuova sede di Reggio Calabria celebra il traguardo del centenario di fondazione della BMW e del cinquantesimo anno di presenza del brand di Monaco sul territorio italiano, e si pone l’obiettivo di consolidare la sinergia tra il brand BMW, principale espressione nel settore auto dell’inimitabilità, del lusso, della sicurezza e del piacere di guida e il Gruppo Formula 3 riconosciuto da oltre 20 anni come simbolo di garanzia e qualità nel settore automotive.

La serata inaugurale di ieri è stata un grande evento in termini organizzativi e di successo gestita dal dott. Paolo Frascati e con tante sorprese automobilistiche ed artistiche presentate con ironia dall’attore e comico Gennaro Calabrese.

Per i tanti ospiti attratti dal fascino e dal lusso delle auto tedesche sono state due le grandi protagoniste: la BMW Serie 5 e la nuova MINI Countryman 2017, presentata al pubblico entrambe per la prima volta in anteprima nazionale.

Anche tanto spettacolo, grazie alla sfilata delle modelle, acconciate da Sesto Senso I Parrucchieri, che per l’occasione hanno indossato le creazioni di Davida Sposa e gli splendidi gioielli ideati per l’occasione dall’orafo Gerardo Sacco, dal tema “Scilla e Cariddi” e la Vara di Messina e la Varia di Palmi riprendendo il fil rouge della serata che con l’apertura di un ulteriore punto vendita unisce idealmente due città, Reggio Calabria e Messina contribuendo a valorizzare le eccezionalità dello stretto.

Villa Chiringuito ha curato, invece, il food & beverage, con un gustoso quanto sofisticato rinfresco accompagnando gli ospiti con le avvolgenti melodie del sax.

La serata è stato un vero e proprio galà grazie a momenti di estrema originalità e lusso con gli show-rooms BMW e MINI che per l’occasione si sono trasformati in palcoscenici d’eccezione per una coppia passionale di ballerini professionisti di tango argentino ed in teatro per un’emozionale esibizione lirica con uno scenario suggestivo ed elegante con piano forte a mezza coda a fare da contro altare alla splendida I8 della BMW.

