Grande successo per il corso di cucina giapponese organizzato da Cefcom e dall’Associazione International House di Reggio Calabria.

Si è concluso con successo il primo corso di cucina giapponese organizzato da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) e dall’Associazione Interculturale International House di Reggio Calabria in collaborazione con l’Osteria “I 10 mondi” di Bagnara Calabra.Seguendo un programma di cinque lezioni, gli allievi partecipanti, guidati dallo chef Takaaki Shibuya, hanno approfondito e sperimentato le principali tecniche della cucina giapponese, dalle basi del semplice pasto nipponico fino ai più tradizionali e conosciuti piatti come sushi e sashimi, tempura, ramen e spaghetti di riso, passando attraverso le cotture specifiche di pesce e salse tipiche di accompagnamento.Il corso ha inoltre rappresentato un momento di scambio culturale e di conoscenza delle tradizioni orientali, caratterizzandosi come un viaggio ideale alla scoperta del Sol Levante.L’evento ha fatto da apripista all’interno di una più ampia programmazione di corsi formativi che Cefcom e l’Associazione Interculturale International House proporranno col nuovo anno.