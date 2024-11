Grande successo per il Sottoscala, il mercatino vintage a Piazza Carmine. Che aspetti? Al mercatino dell’usato compra e vendi ciò che vuoi!

-di Laura Maria Tavella. Grande successo, in occasione delle festività Mariane, per “Il sottoscala”, l’associazione reggina che ha creato un vero e proprio mercatino vintage, in un sottoscala di piazza Carmine.Il mercatino dell’ usato, di gran voga negli ultimi anni, porta con sé molti vantaggi: la ricerca di un pezzo introvabile, il risparmio e, perché no, il ritorno della moda vintage!Il meccanismo è semplice: basta portare al sottoscala i vestiti inutilizzati, stabilire un prezzo di vendita adeguato e consegnarlo.Il 20% del venduto andrà all’associazione, l’80% del guadagno è vostro! Il mercatino dell’usato vi aspetta, fino a martedì, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 24.00.E, visto il grande successo, tutte le domeniche dalle 17 in poi.Che aspetti? Al mercatino dell’ usato compra e vendi ciò che vuoi!