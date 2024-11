Grande successo per la ”Passeggiata dell’adozione” organizzata da Dacci Una Zampa a Reggio Calabria.

di Federica Geria – Si è conclusa ieri la seconda “Passeggiata dell’adozione”, manifestazione organizzata dall’associazione no profit Dacci Una Zampa, che ha visto sfilare sul corso Garibaldi di Reggio Calabria alcuni dei cani recuperati e risocializzati negli ultimi mesi, grazie all’intervento dei volontari.

“La città deve poter vedere con i propri occhi, misurare concretamente la misura del cambiamento. A sei mesi dall’inizio dell’avventura di Mortara, vogliamo presentare alla città i risultati concreti di quello che in molti hanno ritenuto una lucida follia, vogliamo presentare quei cittadini invisibili, perché tali le norme li considerano, destinati forse a morire sul ciglio della strada e oggi pronti a mettere in gioco la propria vita, per salvarne un’altra: quella di chi vorrà adottarli”.

Questo è quello che affermano gli attivisti in una nota stampa, da cui emerge la profonda voglia di riscatto e di cambiamento, per una realtà esistente, ma fin troppo trascurata nella nostra città.

Cuccioli e cani di grande stazza, accompagnati da padroni o volontari, passeggiano sul corso della nostra città, godendosi quella breve ma intensa sensazione di libertà, tra salti di gioia e ululati di adrenalina, per quella che per tanti cani è un’affettuosa passeggiata abituale, ma per altri può essere una nuova ed irripetibile esperienza.

I volontari di Dacci una zampa decidono di raddoppiare l’evento, rilanciando un secondo appuntamento della “Passeggiata dell’Adozione” a Domenica 1 Febbraio, vista la grande e calorosa partecipazione da parte dei reggini alla manifestazione.

“Ancora una volta i reggini ci hanno mostrato come attorno ai cani di questa città e alla battaglia per salvarli, si sia creata una comunità che ha voglia di rimboccarsi le maniche e insieme lavorare per crescere. Questa per noi è la bella Reggio, questa per noi è la Reggio gentile, questa per noi è la città che vuole e deve essere chiamata in causa per contribuire alla cresca collettiva.”

Appuntamento dunque a Domenica 1 Febbraio 2015, per un’altra imperdibile passeggiata insieme ai nostri amici a 4 zampe!