‘I grandi momenti della storia di Reggio’ la nuova fatica editoriale di Franco Arillotta

di Eva Curatola – Come ogni settimana CityNow.it torna con un nuovo appuntamento della rubrica #InsideTheBook. A far da protagonista questa domenica è il libro di un autore reggino Franco Arillotta, che da qualche giorno è di nuovo in libreria con la sua ultima fatica editoriale: “I grandi momenti della storia di Reggio Calabria”.

“Mi è capitato spesso, parlando con amici interessati alla Storia della nostra Città, di sentirmi chiedere come fosse possibile approfondire le notizie relative agli episodi storici di cui si andava parlando.”

Studioso attento e appassionato Franco Arillotta con questo suo nuovo libro dà ai cittadini la possibilità di trovare risposte serie agli interrogativi sempre più crescenti sul nostro comune e sul nostro passato. Le risposte che sarà possibile trovare fra le pagine di questo piccolo capolavoro sono il frutto di una ricerca attenta e meticolosa, supportata da saggi, volumi e documenti che negli anni sono stati consultati dallo scrittore.

“Manca una ‘Storia di Reggio Calabria’ articolata e completa, dalla Preistoria ai giorni nostri. È, questo, un compito enorme, al quale auguro si vogliano dedicare i tanti giovani ricercatori reggini che quotidianamente danno dimostrazione delle loro capacità.”

La grande conoscenza del territorio, della sua morfologia, delle più piccole testimonianze che ci sono pervenute nei secoli, la forte capacità di intrecciare dati e documenti dell’autore, consente al lettore di farsi un’idea precisa di come era Reggio e come ci si viveva nel corso della sua trimillenaria storia.

“I grandi momenti” raccontati nel volume di Arillotta altro non sono che i punti salienti di una storia che avrebbe così tanto da raccontare, ma fino ad ora non ha mai potuto farlo. Con grande maestria, il noto studioso, ha infatti riassunto quelli che sono i periodi più rilevanti della storia della nostra città dalle mitiche origini al secondo dopoguerra.

L’obiettivo di questo volume ovviamente non è solo quello di far luce su avvenimenti poco chiari della nostra storia, ma anche, e soprattutto quello di destare la curiosità delle giovani generazioni nella speranza che, come sottolinea lo storico francese Jean Chesneaux, «la memoria collettiva e il richiamo alla storia operano in ultima istanza inrapporto con il futuro».

Quest’opera di Franco Arillotta costituisce un nuovo, importante tassello nella storiografia reggina; un dono alla città ed ai suoi abitanti, che da oggi avranno un motivo in più per essere orgogliosi di essere Reggini.