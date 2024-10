Granillo, Curva Nord: ultimo passaggio e ci siamo

Nella giornata ritenuta dai più come quella decisiva per affrontare al meglio le prossime due difficilissime gare contro Catanzaro e Monopoli, potrebbe finalmente essere aperto al pubblico il settore di Curva Nord.

Tutti i lavori sono stati completati, dai sanitari alla recinzione divisoria, poi le telecamere di sicurezza ed i tornelli ed a questo punto si dovrà attendere solamente il si della Commissione Provinciale di Vigilanza che farà il suo sopralluogo nella giornata di domani (mercoledi 19 febbraio).

Nel frattempo la società amaranto è pronta a far partire gli inviti a scuole e scuole calcio per consentire ai giovani tifosi l’accesso libero in quella Curva Nord chiusa da troppo tempo e quindi lanciare in maniera definitiva il progetto “I tifosi del domani“. Non resta che attendere ancora un giorno.