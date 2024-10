Calcio – Le prossime tre giornate di Reggina, Bari, Monopoli e Ternana. La classifica

Momento delicato della stagione con la lotta al vertice che diventa sempre più interessante. Gli ostacoli da superare sono ancora tanti e settimana dopo settimana ci si accorge che il cammino sarà duro e difficoltoso per tutti. In virtù di quello che è il calendario, le prossime tre gare potrebbero rappresentare un passaggio importante per la Reggina, chiamata a rispondere a confronti ravvicinati tutti parecchio impegnativi, ma sarà così anche per la prima diretta concorrente, il Bari. Questo il programma delle prossime tre sfide:

Domenica 23 febbraio

Reggina – Paganese

Cavese – Bari

Monopoli – Sicula Leonzio

Catania – Ternana

Mercoledi 26 febbraio

Catanzaro – Reggina

Ternana – Bari

Monopoli – Rieti

Domenica 1 Marzo

Reggina – Monopoli

Bari – Avellino

Ternana – Bisceglie