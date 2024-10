Il Granillo c’è, la Reggina no: amaranto ko, la curva: “Maurizi vattene”

Aveva fatto appello alla tifoseria il presidente Mimmo Praticò nella settimana che ha accompagnato la Reggina alla sfida con il Monopoli. Complice la bella giornata e la presenza numerosa di bambini delle scuole, il Granillo si è presentato in vesti decisamente migliori rispetto alle ultime uscite, ma non è bastato.

Illusorio il vantaggio amaranto, firmato Bianchimano (su assist di Armeno) dopo 16 minuti. Il Monopoli, subìto lo svantaggio, non si è perso d’animo. Il pareggio ospite è arrivato al minuto 33, Cucchietti non perfetto sulla conclusione dalla distanza di Genchi. Prima dell’intervallo, Monopoli vicino al raddoppio ancora con Genchi, il palo salva l’estremo difensore amaranto.

Inizia la ripresa, poche idee per la formazione di Maurizi, il tecnico amaranto nel tentativo di smuovere le acque inserisce Provenzano al posto di Marino. Scintille al 73′ tra La Camera e Bacchetti, il direttore di gara decide per il doppio rosso.

Passano una manciata di minuti, e dopo un batti e ribatti il subentrato Mangni sigla il raddoppio per il Monopoli. Reggina che accusa ulteriormente il colpo, Maurizi inserisce Sparacello e Pasqualoni, poi sceglie Samb in luogo di Bianchimano, ma gli amaranto non costruiscono occasioni nitide per il pareggio.

Finisce 1-2, la Reggina rimane a quota 29 punti con due sole lunghezze di vantaggio sui play-out. Adesso è paura vera, i tifosi del Granillo si sentono al fischio finale, ma non per esultare. La Curva Sud urla ‘Maurizi vattene’, è il segnale concreto che la situazione in casa amaranto si fa preoccupante.