Al Granillo vince la squadra più forte. LFA Reggio, solo con la volontà non si fanno punti

Un gol ad inizio gara, il secondo a conclusione della prima frazione ed il Trapani porta a casa altri tre punti. E’ la decima vittoria consecutiva per la squadra di Torrisi che continua a comandare saldamente la classifica di questo campionato mettendo in evidenza anche al Granillo forza, qualità, esperienza e personalità.

Alla compagine di Trocini concesso un solo quarto d’ora in cui si sarebbe potuta trovare anche la rete del pareggio con almeno due occasioni clamorosamente fallite da Zucco e Girasole, poi il nulla. Finisce 0-2. Partita a parte per gli ultras della Sud che hanno cantato dal primo all’ultimo istante e ad inizio gara accolto sotto il proprio settore l’ex Ds Taibi con un grande applauso e lunghi cori.

Primo tempo

Mister Trocini lancia sin dal primo minuto Rosseti in attacco, il centravanti appena rientrato dopo l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diverse gare. Dentro anche Perri e Aquino tra i titolari. E’ subito il Trapani padrone del campo. Si procura una serie di angoli, poi su una conclusione da fuori di Kragl para Martinez, dal corner successivo, al settimo minuto, Balla con una rasoiata di destro supera l’estremo difensore amaranto. Ospiti già in vantaggio.

Reggio arrembante a partire dal minuto venti. Provazza recupera un gran pallone sulla linea di fondo, mette in mezzo e Zucco ben piazzato conclude, ma il suo tiro viene respinto, timide proteste per un tocco di mano. Nell’azione successiva altro cross interessante in area, palla che danza ma nessuno riesce ad intervenire. Gli amaranto premomo ma non riescono a trovare la via della rete, dopo un avvio timoroso cresce la squadra di Trocini. Occasionissima per Girasole su angolo. Solo davanti al portiere colpisce male di testa e palla fuori.

Dominio territoriale della LFA Reggio. Barillà dalla sinistra pennella per Rosseti che gira benissimo ma UjkaJ riesce a parare e mandare in angolo. Al trentottesimo, sulle pochissime incursioni in avanti, il Trapani usufruisce di un calcio di punizione dal limite. Batte Cocco sulla barriera. Qualche attimo più tardi velocità e qualità vincono sulla lentezza di Aquino che si lascia scappare il diretto avversario, palla in mezzo e Kragl mette in rete sottoporta. Due tiri, due gol per la capolista. Una mazzata che arriva nel momento di maggiore sforzo della LFA Reggio ed in finale di tempo. La prima frazione si chiude sullo 0-2.

Secondo tempo

Il primo spunto è di Zucco che dal limite ci prova, ma il suo tiro è sopra la traversa. Succede poco o nulla prima fase della seconda parte di gara, al quindicesimo in campo l’ex Crimi. Da registrare qualche attimo più tardi una conclusione di Rosseti, facilmente parata da Ujkaj.

Noioso per il pubblico e di facile gestione per il Trapani il secondo tempo. Nessuna emozione particolare, solo qualche cambio per entrambe le squadre e nulla più. La capolista porta a casa la decima vittoria consecutiva e rimane in vetta, mentre alla LFA Reggio sempre più distante dalle posizioni di vertice, resta da capire ora che tipo di campionato adesso è destinata a disputare.