Granillo: i seggiolini della Tribuna Est e la campagna abbonamenti. I tempi?

“Impianteremo 9000 seggiolini per la Tribuna Est finanziati grazie ai Patti per il Sud, l’obiettivo è quello di concludere i lavori nel mese di settembre. a breve consegneremo il cronoprogramma alla Lega ed alla Reggina“. Questo quello che ci ha dichiarato il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella.

Il cronoprogramma atteso dalla Reggina, secondo quanto dichiarato dal DG Andrea Gianni, servirà per l’organizzazione della prossima campagna e più precisamente per quella che si riferisce appunto al settore di gradinata. In virtù di un percorso che dovrà vedere prima una gara d’appalto e poi l’inizio e quindi la conclusione dei lavori, è facilmente ipotizzabile che la Tribuna Est possa essere aperta al pubblico a campionato iniziato.

Allora rimane da capire quelle che saranno le soluzioni che adopererà la società per i tifosi che intendono abbonarsi in quel settore, in attesa di poterlo occupare.