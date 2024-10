Granillo: Tribuna Est, manca solo il terzo settore. Bel colpo d’occhio – FOTO

Grande lavoro e soprattutto veloce quello realizzato dalla ditta che ha in appalto il posizionamento dei seggiolini in Tribuna Est. Come si può notare dalla foto sottostante, sono stati completati i due settori ed anche quegli inserti di bianco sulle parti laterali, rendono ancora più gradevole il colpo d’occhio.

Per il completamento definitivo manca solo la parte superiore, mentre si rimane in attesa di avere il parere, si spera favorevole, della Commissione di Vigilanza Provinciale per consentire ai tifosi di poter accedere in occasione dell’esordio casalingo della Reggina contro la Cavese, in programma domenica alle 17,30.

