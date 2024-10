Reggina, assenze pesanti in mezzo al campo. Attesa per Denis

L'importanza del doppio giocatore per ogni ruolo, così come voluto dal tecnico Toscano

Dall’abbondanza alle scelte obbligate. Con tre calciatori in attacco a disposizione per la prima sul campo della Virtus Francavilla (Reginaldo, Bellomo e Corazza) ad una ristretta cerchia di centrocampisti per il match casalingo di esordio al Granillo con la Cavese.

Mister Toscano è alla ricerca delle soluzioni migliori per mettere in campo una squadra che possa battagliare contro una compagine che, come spesso accade quando si gioca contro la Reggina, produrrà il massimo sforzo ed anche di più pur di uscire imbattuta.

In attesa di capire se Denis potrà essere del match, e qui siamo di fronte a problemi burocratici, l’allenatore amaranto avrà la certezza di non poter disporre dello squalificato De Rose, ultima giornata da scontare e dello sfortunato De Francesco. Una partenza con gol per il bravo Alberto, ma anche quel problema muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana. Con Bianchi uscito affaticato dalla sfida di Francavilla, è assai probabile si possa vedere sin dal primo minuto Salandria nel ruolo di regista basso e Paolucci al fianco di Sounas.

Si rimane in attesa di notizie riguardanti Doumbia, fuori dopo l’infortunio in Coppa Italia contro il Vicenza.