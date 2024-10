Gravina sicuro, detta modalità e tempi per ripartire

La FIGC sembra non avere dubbi sulla ripresa della stagione

Ennesimo intervento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina ai microfoni di Radio RAI Uno, riguardo l’ormai sicura ripresa della stagione. Dichiarazioni riportate da alfredopedulla.com: “Chi dice che gli atleti saranno rinchiusi fino alla fine dice una cosa non vera: c’è bisogno di un periodo di chiusura, di controlli per garantire le negatività da parte di tutti i protagonisti che partecipano a determinati eventi perché se sono tutti negativi è evidente che poi non può esserci contagio. Quindi massima attenzione e poi ci sono tutta una serie di procedure di controllo. Sono previste tre settimane, poi si riparte con movimenti e trasferimenti con le gare che ripartirebbero tra fine maggio e i primi di giugno.”