Grazie alla Provincia, riapre il campo CONI a Modena.

Il campo Coni riapre grazie all’impegno dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.L’inagibilità e la conseguente chiusura del “Campo Scuola” di atletica leggera del rione Modena di Reggio Calabria è stato al centro della protesta non solo di quanti praticano sport agonistico e del CONI, ma anche di cittadini appartenenti alle diverse fasce d’età che nell’impianto, di proprietà del Comune, svolgono attività fisica.La vicenda è stata seguita dal Presidente Giuseppe Raffa il quale si è attivato con il Comune e con la collaborazione della dottoressa Carmela Stracuzza, dirigente del Settore Sport di Palazzo San Giorgio, si è cercata una soluzione al problema.L’ Ente di via Foti ha assunto l’impegno di garantire la fruizione al pubblico dell’impianto, mettendo a disposizione le strutture necessarie a superare quelle criticità che, nell’aprile scorso, avevano portato alla sua chiusura. “Il nostro intervento – spiega Giuseppe Raffa – è in sintonia con l’ascolto delle istanze che giungono dal territorio. Non potevamo, infatti, rimanere insensibili di fronte alla grande valenza sociale che svolge in ‘Campo Scuola’, che potrebbe diventare anche un valido presidio di Protezione civile di competenza della Provincia. In questo spazio i ragazzi e i giovani si allenano per diventare protagonisti nelle discipline sportive dell’atletica leggera ed è uno dei pochi parchi urbani del territorio che consente ai cittadini, dal pensionato alla casalinga, dal professionista a soggetti con particolari patologie, di svolgere attività fisica e, di conseguenza, diventare attori di importanti momenti di aggregazione socio – culturale”.