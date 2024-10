Guardia Medica di Reggio Calabria, numeri di telefono e info utili

Sapere quali sono e gli orari delle Guardie Mediche a Reggio Calabria è sempre utile per chi ha urgenze sanitarie, di seguito tutte le info utili

La Guardia Medica è un servizio a disposizione di tutti i cittadini e, ovviamente, anche a Reggio Calabria, per chiamate urgenti durante le ore notturne o per una visita a casa durante le giornate prefestive e festive. Il servizio è garantito dalle ore 20 alle ore 8 dei giorni feriali, dalle ore 10 del sabato o di altro giorno festivo alle ore 8 del giorno post festivo. E’ sempre utile avere dietro il numero di telefono,

I Compiti del medico di Continuità Assistenziale, detta anche Guardia Medica, sono

• Visite in ambulatorio o visite a domicilio

• Eventuale proposta di ricovero ospedaliero

• Prescrizione di farmaci per terapia d’urgenza nella quantità sufficiente a coprire un ciclo massimo di 3 giorni

• Rilascio di certificati di malattia, limitatamente ai casi di necessità per un periodo massimo di 3 giorni.

GLI ORARI DELLA GUARDIA MEDICA

tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 08.00

dalle 10.00 del giorno prefestivo fino alle 08.00 del giorno post-festivo.

NUMERI DI TELEFONO DELLA GUARDIA MEDICA

GUARDIA MEDICA DI INDIRIZZO NUMERO DI TELEFONO Bagnara Calabra C.so Vittorio Emanuele 0966.372251 Bova Marina Via P. Timpano 0965.761500 – 3346685408 Calanna Via Bruca, 37 0965.742336 Cardeto Via Torrente Sant’Agata,5 0965.343771 Cataforio Via Provinciale 23 0965.341300 Condofuri Via Cavallotti 0965.727085 – 3346685409 Fossato Jonico Via Torre 0965.785490 – 3469707602 Gallico Via Quarnaro 0965.370804 Melito Porto Salvo Via Papa Agatone 22 0965.781581/774339 – 3346685210 Motta San Giovanni Via Piazza Borgo 0965.711397 Ortì Via Municipio Contr.Piano,10 0965.336436 Pellaro S.S. Jonica 106, palazzo Cardea, n° 123 0965.358385 Ravagnese Via Carrera San Gregorio 0965.644379 Reggio Calabria Nord Viale Amendola,66 0965-347052 Reggio Calabria Sud Via Delle Vittorie, 39 0965-347432 Roccaforte del Greco Pal. Sgro’ 0965-722987 – 3346685213 San Lorenzo Via XVIII Agosto, 67 0965-721143 – 3346685400 San Procopio Via Umberto I, n° 100 0966-333180 San Roberto Via G. Busceti Tr. Privata 0965-753347 Santo Stefano d’Aspromonte Via Nazionale 0965-740057 Scilla Via Orto Monaci, 2 0965-754830 Villa S.Giovanni Via Garibaldini, 67, Acciarello 0965-751356