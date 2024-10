“I Guardiani dello Stretto”. La manifestazione di Kick Boxing organizzata da Demetrio Rosace

Reggio Calabria si prepara ad un altro importante evento sportivo. Il prossimo 19 maggio, presso la palestra Augusto Righi, la società Dekaju Kombat del presidente Demetrio Rosace, organizza la manifestazione “I Guardiani dello Stretto”, che vedrà coinvolti oltre 150 atleti di Kick Boxing, provenienti da ogni parte.

La macchina organizzativa è stata avviata da tempo e proprio con Demetrio Rosace City Now ha scambiato qualche battuta, per capire in maniera più approfondita quello che sarà, partendo però dai suoi trascorsi sportivi personali di altissimo livello:

“Sotto le direttive dell’indimenticato e compianto Maestro Lino Canale, ho iniziato con il karate nel 1984 e durante il mio percorso per circa venti anni, ho conquistato ripetutamente titoli regionali in tutte le categorie di peso e di età, insieme a due terzi posti agli Internazionali che si sono disputati in Olanda ed a Catania.

Il titolo più prestigioso è quello ottenuto nel 2012 gli Open USA di Las Vegas, guadagnando la medaglia d’oro nel contesto di una competizione intercontinentale.

Dopo una buona esperienza maturata negli anni, nel 2008 decido di proseguire il mio cammino in maniera indipendente. Quindi l’apertura della Dekaju Kombat per le discipline che riguardavano il Karate e la Difesa Personale.

Mi avvicino alla Kick Boxing nel 2010 e dopo poco tempo riesco a conquistare il titolo regionale con la mia società. Con il trascorrere del tempo riusciamo ad acquisire credibilità, grazie ai risultati ottenuti ed il lavoro svolto e nel 2015 veniamo riconosciuti a livello federale. (FIKBMS unica Federazione Kick Boxing riconosciuta dal CONI)).

All’interno della nostra società “Dekaju Kombat” abbiamo la fortuna di avvalerci delle competenze degli unici tre tecnici riconosciuti a livello federale e questo ovviamente rappresenta una garanzia anche per gli atleti che all’interno della struttura sono più di cento.

Venti di questi che praticano la Kick Boxing, parteciperanno all’evento del 19 maggio.

Per quello che riguarda il karate ho conseguito il grado di cintura nera Quinto Dan, per la Kick Boxing cintura nera Terzo Dan”.

Quali gli obiettivi di questa manifestazione del 19 maggio?

“La mia passione si unisce alla volontà di rendere questa disciplina più conosciuta di quanto già lo sia, per questo ho deciso di organizzare questa manifestazione che dovrebbe coinvolgere circa 150 atleti.

Puntiamo ad allargare i nostri confini in diverse regioni del sud Italia e non appena abbiamo dato il via al progetto, è stato parecchio elevato l’interesse degli addetti ai lavori.

Si svolgerà presso la Palestra Augusto Righi come detto il prossimo 19 maggio ed abbiamo anche il riconoscimento dalla massima espressione sportiva come il CONI”.

Ulteriori dettagli sulla manifestazione verranno forniti nei giorni successivi. Chiunque volesse avere delle informazioni può chiamare al numero 340.3212760