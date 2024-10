Reggio, guasti a due impianti idrici. Albanese: ‘Castore al lavoro per il ripristino’

Il settore manutenzioni idriche comunica che in seguito al forte maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore, si sono verificati dei guasti a due impianti comunali, in particolare alla pompa Narici che fornisce il serbatoio dei rioni Condera, Reggio Campi, Trabocchetto e Spirito Santo e all’altro impianto operativo per la zona di Costantino San Cristofaro e che fornisce il serbatoio Lazzaretto.

Due impianti idrici fuori servizio causa maltempo

L’assessore comunale alle Manutenzioni, Rocco Albanese, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione e le attività di ripristino delle condotte fuori servizio, in stretta collaborazione con i tecnici della società Castore che già la scorsa notte sono prontamente intervenuti sul posto per verificare lo stato dei danni causati dal maltempo.

Albanese: “Al lavoro per la riattivazione”