Guasto alla Diga del Menta, Sorical: “Ci scusiamo…”. Intanto altri 4 quartieri a secco

Il 18 gennaio la Sorical comunicava il guasto che comprometteva l’erogazione dell’acqua dalla diga del Menta.

Dopo giorni di disagi, adesso la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità. O quasi. Conclusi gli interventi da parte dei tecnici Sorical, da stasera dovrebbe riprendere il normale flusso idrico e i problemi legati alla condotta dovrebbero cessare a partire dalle ore 18:00.

Di seguito la nota della Sorical inviata al Comune:

“I lavori di riparazione, in coordinamento con la nostra Area Tecnica e Servizi, sono in fase di avanzata realizzazione mancando solo del completamento del getto di calcestruzzo del nuovo blocco di ancoraggio, che purtroppo, per le avverse condizioni atmosferiche è stato sospeso in data 21 gennaio. Il suddetto getto avvenuto per le particolari condizioni geomorfologiche, mediante l’utilizzo di benna su pala gommata è ripreso nella giornata di martedì e proseguirà ininterrottamente fino al suo completamento. Pertanto, si presume, considerato che devono trascorrere minimo 24 ore per la maturazione del calcestruzzo, di ripristinare l’approviggionamento idropotabile dallo schema del Menta non prima delle 22:00 del 24 gennaio. Ci scusiamo per non aver potuto rispettare il cronoprogramma previsto”.