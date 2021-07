Reggio, guasto alla rete Sorical causa disagi in diversi quartieri

Operai al lavoro per il ripristino della rete idrica. Sul posto anche l'assessore Albanese

A causa di un importante guasto alla rete idrica di Sorical nell'area di Condera, si stanno registrando in queste ore disservizi idrici nei quartieri della prima, della seconda e della quarta circoscrizione.

Gli operatori di Sorical sono già al lavoro per riparare il guasto. L'Assessore alle Manutenzioni del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, scusandosi con i cittadini per i disagi arrecati dalle interruzioni idriche dovute alla rottura della condotta Sorical, si è recato sul posto per verificare personalmente le attività di ripristino della rete idrica.