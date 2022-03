Guerra in Ucraina: la mobilitazione delle associazioni cristiane reggine

Viveri, farmaci, beni d prima necessità. Da Reggio Calabria Iniziative concrete di solidarietà per le vittime della guerra

In questo drammatico momento storico le associazioni di volontariato cristiane reggine si sono mobilitate con iniziative concrete di solidarietà per le vittime della guerra raccogliendo viveri, indumenti, farmaci e beni di prima necessità da destinare all'Ucraina.

I Cavalieri Templari della Pietà del Pellicano e del Prioratus Vaticanus, l’associazione Istituto Per la Famiglia Nazionale e Sezione di Reggio Calabria “Gilberto Perri”, hanno attivamente contribuito a veicolare un carico di beni che, attraverso la Chiesa Ortodossa San Paolo dei Greci, verranno inviati nelle zone della crisi.

Il popolo reggino non manda armi ma aiuti umanitari. Col solito cuore.