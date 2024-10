Halloween 2017: gli eventi più mostruosi a Reggio Calabria

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Guests attend Moto X presents Heidi Klum's 15th Annual Halloween Party sponsored by SVEDKA Vodka at TAO Downtown on October 31, 2014 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for Heidi Klum)

Streghe, mostri, zombie e zucche stanno per fare la loro comparsa. Halloween è arrivato, e sia grandi che piccini vengono travolti dall’euforia. Se da una parte però, i bambini non vedono l’ora di travestirsi per andare di casa in casa a chiedere “dolcetto o scherzetto“, i più grandi scalpitano all’idea di un avvenimento alternativo.

La notte più paurosa dell’anno è ormai alle porte, mancano solamente poche ore al calare della notte, ma i reggini sanno già cosa fare o dove andare? Noi di CityNow abbiamo selezionato per voi alcuni eventi che si terranno in città.

Ecco qualche spunto interessante:

Si comincia dalla periferia, con il The Loft. Dopo i grandi successi delle scorse stagioni, il locale di Villa San Giovanni, torna con “It Halloween“. Per la notte del 31 ottobre il locale si è ispirato alle atmosfere ed ai personaggi del celebre horror movie IT tratto dall’omonimo best seller di Stephen King. Il The Loft si trasformerà quindi nella cittadina di Derry, con protagonista il clown malvagio Pennywise, e ancora Bill, George, Beverly e Mike. Special guest internazionale Dj Gioli.

“Lo Vuoi un palloncino?”

It è diventato il vero e proprio tormentone di Halloween 2017, per questo anche in centro troviamo un party dedicato al pagliaccio più pauroso di tutti i tempi. Ad organizzarlo è il Via Veneto che invita i reggini a travestirsi per l’occasione: “L’ingresso in maschera farà di voi ospiti graditi“.

Non solo It per questo 31 ottobre, ma anche un ritorno ad un passato intramontabile, stiamo parlando degli Addams, la famiglia dell’umorismo nero e della satira di costume che ci accompagnano nel mondo dell’horror da più di 40 anni.

L’appuntamento con Morticia, Gomez e lo Zio Fester è alla Torre Nervi, per celebrare il secondo anniversario della famiglia Elite. “All’interno di una location accogliente e elegante sul chilometro più bello d’Italia, vivi insieme a noi le emozioni uniche di una notte da paura, la notte dei mostri e delle streghe… la notte della Famiglia Addams!“

Ultimo, ma non per questo meno importante, anche il Moony – Salotto da bere che per l’occasione si trasforma in un castello incantato, dove anche il più buono verrà stregato!

Siete pronti a trascorrere una notte indimenticabile? CityNow vi augura un Halloween da paura!