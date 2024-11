Halloween in scena con Spazioteatro e ‘Fools on the Rocks’

Venerdì e sabato pomeriggio secondo appuntamento con la rassegna SPAZIO TEATRO RAGAZZI: Il “teatro per giovani spettatori” organizzata da SpazioTeatro presso la Sala di Via S.Paolo.In occasione di Halloween il gruppo reggino propone FOOLS ON THE ROCKS – HALLOWEEN VERSION, una versione dello show rappresentato a carnevale ma completamente rivista per Halloween.Gli stessi gli interpreti – Anna Calarco, Mimmo Fiore, Andrea Foti, Massimo Lo Presti ed Emanuele Modafferi – lo stesso clima giocoso misto di teatro, nuove gag, nuovi sketch e interazione con gli spettatori, ma in più un’atmosfera tutta nuova, spettrale e ironicamente inquietante adatta all’occasione.Una scalcinata compagnia di mostri, zombie e fantasmi accoglierà i giovani spettatori senza paura venerdì 31 ottobre alle 16,30 con replica alle 18,30 e sabato 1 novembre alle 16,30.Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail ainfo@spazioteatro.net.Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net