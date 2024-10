Halloween Relax a Saronno, il benessere è stregato

di Daniela Bonanno Conti – Ho sempre amato il mistero e adoro la notte di Halloween dove la realtà si mischia con la fantasia. Ormai ci siamo, la festa più “mostruosa” dell’anno è alle porte. Perché non concedersi una serata particolare all’insegna del relax? E dove?

All’Exit Spa Experience di Saronno, uno dei centri benessere più belli e grandi del Nord Italia, dove uno staff di professionisti si prende cura del nostro benessere e della nostra persona, anche nella misteriosa notte del 31 ottobre.

In occasione della festa delle streghe, il centro benessere Exit Spa Experience di Saronno propone “Halloween in Relax”.

Nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, a tutti i clienti che partecipano viene offerto: l’ingresso al Percorso Benessere Wellbeing Zone All Day , trattamenti per il corpo alla “zucca” e un “pauroso” aperitivo lounge cocktail. Di sicuro un’idea differente dalle solite serate a base di zucca, teschi e cappelli da strega.

Il prezzo del pacchetto completo è alla portata di tutti, possiamo vivere una nuova esperienza che permette di regalarci benessere fisico e rilassatezza mentale con un costo al di sotto dei 50 Euro.

Ma attenzione i posti disponibili sono in numero limitato e pertanto bisogna assolutamente prenotarsi telefonicamente o via mail al sito www-exitspa.com o contattando la segreteria di Exit Spa Experience di Saronno.

Accompagnati dal motto di Halloween “Dolcetto o scherzetto” non resta che recarsi a Saronno in provincia di Varese per respirare l’aria misteriosa che il più grande centro benessere del Nord Italia offre a tutti i suoi clienti.