Halloween, Rotaract e Leo Club insieme per beneficenza

In occasione della ricorrenza anglosassone Halloween, nella serata del 31.10.2018, i Rotaract Club della Zona Calabria Enotria ed il Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli organizzano una festa di beneficenza presso il noto locale “Moony – Salotto da bere”. Organizzazione della serata a cura del gruppo organizzativo composto da Marco Parisi, Vincenzo Evoli, Filippo Canale, Domenico romeo, Laura Pizzimenti, Nico Scirtò di concerto con i predetti Club Service. Di fatti il Rotaract Zona Calabria Enotria ed il Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli sono parti ufficiali nella serata per la raccolta fondi destinati a finanziare il progetto “Shalter Box”, dotazione di attrezzature di primo rifugio per le popolazioni colpite da calamità naturali.

Il costo del ticket, con il quale è consentito l’ingresso privilegiato al locale in area riservata, drink card e l’offerta per il progetto Shalter Box è di euro 15,00; subirà una maggiorazione di 5,00 euro se l’ingresso avviene dopo le ore 24:00.

Inoltre, per gli ospiti che si recano da fuori città, sono stati predisposti convenienti pacchetti comprensivi di pernotto presso l’Hotel Lungomare (a pochi metri dal locale ove si terrà la festa): Joker euro 20,00, comprensivo del mero biglietto di ingresso e beneficienza; Venum euro 50,00, comprensivo di biglietto di ingresso e pernotto in camera doppia; Harley Quinn euro 60,00, comprensivo di biglietto di ingresso e pernotto in camera singola. Anche i predetti pacchetti subiranno uno sconto di euro 5,00 se l’ingresso nel locale avviene entro le ore 24:00.

“I Club Service sono sensibili al tema del cambiamento climatico e devono adoperarsi nell’offrire il proprio supporto alle popolazioni flagellate dallo stesso. Di fatti l’associazione Shelter Box, nata nel 2000 per iniziativa del Rotay Club di Heltson-Lizard, agisce installando tende attrezzate in grado di restituire riparo, calore e dignità alle popolazioni colpite da calamità in ogni parte del mondo. Siamo felici della partecipazione a tale evento del Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli, la cui Presidente, Simona Costantino, si è subito dimostrata sensibile al tema e disponibile alla collaborazione con il Rotaract. Spero che questo evento sia solo l’inizio di un lungo percorso di collaborazione” ha affermato Antonio Napoli, Delegato Rotaract Zona Calabria Enotria.